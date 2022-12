In allen Reiswaffeln wurde Arsen gefunden

Für Kleinkinder kritisch

Auch Acrylamid erhöhe potenziell das Krebsrisiko. In den Babyreiswaffeln waren nur Spurengehalte zu finden, in zwei Dritteln der anderen Produkte jedoch Werte, die mit Blick auf Kleinkinder als häufige Konsumenten kritisch zu sehen seien. In zwei Bio-Produkten steckte das Schimmelpilzgift Aflatoxin B1. Aflatoxine können unter anderem das Erbgut schädigen. Akut giftige Konzentrationen wurden aber nicht erreicht. In zwei Reiswaffeln wurden leicht erhöhte Werte von Mineralölbestandteilen festgestellt, in einer auch krebserregende Verbindungen.