Lichtblick für wartende Patienten im Spital

Wieder im Ausbau

Das Projekt startete vor zehn Jahren am Landeskrankenhaus Graz. Zu Spitzenzeiten war man in mehreren Spitälern in der Steiermark aktiv. Ein Verein als Schnittstelle zwischen Spital und Ehrenamtlichen sei wichtig, betont Nicole Prutsch. Die Coronakrise habe die Arbeit erschwert. Das Angebot ist daher zurzeit auf Graz beschränkt. Momentan baut der Verein wieder Teams auf und hofft, aber Jänner wieder in mehreren steirischen Spitälern Lichtblicke zu spenden zu können.