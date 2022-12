Ist Österreichs Gesundheitsversorgung ausreichend?

Der Arbeitskräftemangel ist zur Zeit in vielen Branchen spürbar - aber vor allem in der Gesundheitsversorgung bereitet er Sorgen. Bis Ende 2030 werden in Österreich 70.000 Pflegekräfte fehlen, aus aktueller Sicht. Um dies zu verbessern, startet ab 1. Jänner 2023 das Pflegestipendium. Wenn man arbeitslos ist, und sich zur Pflegekraft umschulen lassen möchte, soll das bezahlt werden. Was denken Sie - ist die Sorge gerechtfertigt? Halten Sie unsere Gesundheitsvorsorge momentan für ausreichend? Erzählen Sie uns Ihre Meinung in den Kommentaren!