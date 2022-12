Brand in Tirol: Mann rettet sich über Balkon

In einem Mehrparteienhaus in der Tiroler Gemeinde Rietz kam es in einer Wohnung gegen 5.50 Uhr am 27. Dezember zu einem Brand - die Ursache dürften brennende Kerzen gewesen sein. Ein Fliehen über das Stiegenhaus war für die Familie unmöglich, zu stark war bereits die Rauch- und Hitzeentwicklung.