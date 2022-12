Gutscheine heuer als liebstes Weihnachtsgeschenk

Weihnachten ist noch nicht vorbei - zumindest für den Handel. „Das Geschäft zieht sich bis nach den 6. Jänner, erst dann wird abgerechnet“, erklärt Raimund Haberl, Obmann der Sparte Handel in der Wirtschaftskammer Kärnten. Denn erst seit gestern wird umgetauscht oder es werden Geschenkbons eingelöst. Haberl: „Unter dem Christbaum lagen so viele Gutscheine wie noch nie!“ Ob die Kärntner mit ihren Packerln zufrieden waren, oder ihre Geschenke lieber gegen ein anderes eintauschen wollen, werde sich erst in den nächsten Tagen zeigen, so Haberl.