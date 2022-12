Messi urlaubt, Mbappe und Neymar trainieren wieder

Messi kann hingegen noch ein paar Tage lang in der Heimat den WM-Triumph genießen. Der 35-Jährige wird erst nach Silvester zu Paris Saint-Germain zurückkehren. Man habe entschieden, ihm bis zum 1. Jänner freizugeben, erklärte PSG-Trainer Christophe Galtier am Dienstag. Messi war nach dem WM-Triumph von Katar am 18. Dezember mit der argentinischen Mannschaft von rund fünf Millionen Fans in Buenos Aires empfangen worden, ehe er sich auf den Weg in seine Heimatstadt Rosario machte.