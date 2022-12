Medaillenhamsterin hat drei Disziplinen im Fokus

Gold-Disziplinen im Fokus

Kann man so sagen: Mit ihren drei Gold- und zwei Silbermedaillen bei der Junioren-WM in Panorama (Kan) krönte sich Mäggy im vergangenen März zur erfolgreichsten Athletin bei Nachwuchstitelkämpfen aller Zeiten. „Ein großartiger Abschluss eines Kapitels meiner Karriere. Jetzt freue ich mich darauf, was kommt“, sagt Egger und verrät: „Ich möchte meinen Fokus in Zukunft auf Riesentorlauf, Super-G und Abfahrt legen.“ Also auf jene drei Disziplinen, in denen sie in Kanada Gold holen konnte.