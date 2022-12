„Noch vieles zu tun, aber wir schaffen es!“

Herr Beisl, Sie sind als Niederösterreicher Geschäftsführer der neuen Gesellschaft Alpenjuwel Nockalm. Was hat Sie eigentlich in die Innerkrems geführt?

Meine Frau und ich haben uns eine Liegenschaft in der Region gekauft und während der Abwicklung im Hotel Nockalm übernachtet, dort haben wir meinen jetzigen Kollegen Markus Unterdorfer-Morgenstern sowie den Hotelchef Albert Martyniec kennen gelernt. Das Eine hat das Andere ergeben. Unterdorfer-Morgenstern wird sich übrigens als Jurist und Immobilienprofi um Verträge mit den Grundstückseigentümern und Investoren kümmern.