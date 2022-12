Erst Öffi-Nutzer belästigt, dann Messer gezückt

Wenig später waren Exekutivbeamte an Ort und Stelle und nahmen den Verdächtigen fest, stellten zudem die Tatwaffe sicher. Der mutmaßliche Täter stellte sich als stark angetrunken heraus - ein Alkovortest ergab 1,74 Promille. „Er befindet sich derzeit in polizeilicher Anhaltung“, so Gass.