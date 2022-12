Barcelona-Star Raphinha droht bereits der Abschied

Für eine Ablöse von 58 Millionen Euro war Raphinha im Juli von Leeds United zu Barca gewechselt, so richtig angekommen ist der Stürmer bislang jedoch nicht. In 14 Liga-Spielen stand der 26-Jährige lediglich sechsmal in der Startelf. Während er in der Primera Division aktuell bei zwei Treffern hält, konnte Teamkollege Robert Lewandowski - ebenfalls neu bei den Katalanen - bereits 13 Tore erzielen.