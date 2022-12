Parteien gaben rechtzeitig ihre „Wunschzettel“ ab

MFG, KPÖ und „Dein Ziel“

Abgesehen von den fünf bereits etablierten Landtagsparteien ÖVP, SPÖ, FPÖ, Grüne und Neos wird nämlich keine Partei landesweit auf dem Stimmzettel stehen. Die aus der Impfgegner-Bewegung hervorgegangene MFG, die in Oberösterreich zuletzt den Einzug in den Landtag schaffte, wird wie die KPÖ nur in einzelnen Bezirken kandidieren. Neu im Rennen ist die unabhängige Liste „Dein Ziel“ aus Waidhofen an der Ybbs, die lediglich zehn Kandidaten ins Rennen schickt.