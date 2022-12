Schöne Bescherung! AKW Krško droht die Abschaltung

Noch vor Jahresende stellt das slowenische Umweltministerium den Betreibern des Uralt-AKWs in Krško die Rute ins Fenster! Wie die „Krone“ erfuhr, übermittelte die Behörde der Energie-Gesellschaft am 22. Dezember nämlich ein dickes Paket. Darin enthalten: keine freundlichen Weihnachtswünsche, sondern ein mehrere Seiten starkes Konvolut an Auflagen.