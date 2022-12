Oberösterreich gehen die Ärzte jetzt zunehmend aus

Der weitere Problemzufluss kommt von jenen älteren Ärzten, die noch ordinieren, aber keinen Nachfolger auftreiben können. „Schon heute finden allein in Oberösterreich 50 bis 60 niedergelassenen Ärzte, die in Pension gehen, keinen Ordinationsnachfolger bzw. keine Nachfolgerin, und das ist nicht nur in Oberösterreich so“, sagt Seniorenbundchef Josef Pühringer (ÖVP), der die Senioren in der Hauptversammlung der Österreichischen Gesundheitskasse vertritt.