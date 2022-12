Einbrecher stiegen übers WC-Fenster ein

Mehrere Einbrecher zwängten am Donnerstag gegen 4 Uhr das versperrte, hölzerne Einfahrtstor eines Wohn- und Geschäftshauses in Tragwein mit einem Schraubendreher auf und gingen in den Innenhof des Objektes. Anschließend versuchten sie eine Seiteneingangstüre mit einem Schraubenzieher aufzubrechen. Da dieser Versuch misslang, zwängten sie das unweit entfernt gelegene Toilettenfenster auf und stiegen über dieses ein