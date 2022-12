Treibstoffe waren heuer so teuer wie noch nie

Am 27. Juni zahlten Autofahrer im Schnitt 2,10 Euro pro Liter Super, am 11. Juli wurden dann auch die Diesel-Fahrer mit 2,09 Euro zur Kasse gebeten – das waren die Höchstwerte in diesem Jahr, in dem wir generell so viel wie noch nie für Treibstoffe „brennen“ mussten, so eine Erhebung vom VCÖ nach Daten der EU-Kommission.