Tot nach Faustschlag ++ Regierung optimistisch

Dramatische Szenen habe sich in der Nacht auf Sonntag vor einer Diskothek im burgenländischen Schattendorf im Bezirk Mattersburg abgespielt. Eine brutale Faustschlag-Attacke endete für einen 42-jährigen Familienvater tödlich. Der 42-jährige Mann, der bei einer Rauferei am Wochenende lebensgefährlich verletzt worden ist, ist nun gestorben. Das teilte die Staatsanwaltschaft Eisenstadt heute mit. Über den 18-jährigen Verdächtigen wurde Untersuchungshaft verhängt. Und: Trotz der schwierigen Situation, in der sich Österreich durch massive Teuerung, Ukraine-Krieg und Energiekrise befindet, werde das Land gut durchkommen. Das war der Tenor in einem gemeinsamen Pressestatement von Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) und Vizekanzler Werner Kogler (Die Grünen) heute nach dem letzten Ministerrat in diesem Jahr. Das sind unter anderem die Themen heute bei den Krone-News am Mittwoch, den 21. Dezember mit Moderator Jürgen Winterleitner.