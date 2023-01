Wofür man Pasta-Wasser noch verwenden kann

Ideal zum Abwasch

Das Kochwasser der Pasta ist ein super Fettlöser. Mann kann einfach den Stöpsel in den Abfluss geben, die zu reinigenden Teller und Bestecke in den Waschbecken geben, das Kochwasser draufgießen, dann so stehenlassen. Und jetzt braucht man nur noch 10 Minuten warten und man kann die Teller und Bestecke einfach mit einem Schwamm mit ein bisschen Waschmittel perfekt reinigen. Danach spülen und fertig.