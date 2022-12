„Ich kann’s werden!“: Polizei sucht Nachwuchs

„Testimonials“ zeigen die Vorzüge des Berufs auf

Zwei Frauen und zwei Männer aus dem aktiven Polizeidienst fungieren als Tiroler „Markenbotschafter“ und streichen in Kurzvideos in Sozialen Netzwerken die Vorzüge des Polizeiberufs hervor: „Teamwork, Abwechslung, Spaß an der Arbeit“, sagt Revierinspektor Christian Schatz (37), der seit 17 Jahren dabei ist und drei seiner besten Freunde zum Polizeidienst brachte. „Wir zeigen in den Clips in verschiedenen Szenen, wie es wirklich ist. Es wird nicht übertrieben“, sagen die Tiroler Testimonials, die an der Inspektion Saggen Dienst versehen.