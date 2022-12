Decke aus Katzenfell als Spende für Tierheim

Mindestens neun Katzen mussten für die abgegebene Decke ihr Leben lassen. Was sich der anonyme Spender dabei gedacht hat, so eine Decke im Tierheim abzugeben, wird wohl nicht mehr geklärt werden können. „Wir wissen nicht, wieviele von diesen grausamen Katzenfelldecken noch im Umlauf sind“, zeigt man sich auch im Tierheim Garten Eden in Klagenfurt erschüttert.