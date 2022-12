Immobilienpreise im Ländle haben Decke erreicht

Vorarlberg entgegen dem Bundestrend

Auffallend ist, dass die Entwicklung in Vorarlberg anders verläuft wie im übrigen Bundesgebiet. So wurde etwa 2021 laut Statistik Austria in Österreich die höchste Wohnbautätigkeit seit Beginn der 1980er-Jahre verzeichnet - insgesamt sind rund 71.200 Wohnungen neu errichtet worden. In Vorarlberg hingegen wird seit Ausbruch der Pandemie schon im zweiten Jahr in Folge deutlich weniger Wohnraum als zuvor errichtet. Als Gründe dafür werden Lieferkettenprobleme, gestiegene Rohstoffpreise sowie der Fachkräftemangel angeführt. „Noch vor Kurzem fand deshalb so gut wie jedes neu angebotene Objekt sehr schnell einen Käufer. Nun dauert die Suche nach neuen Eigentümern merklich länger. Auch der Interessentenkreis ist nicht mehr so groß. Auf den Preis schlägt sich das allerdings noch nicht nieder“, so Brunauer.