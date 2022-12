Das war die vierte „Krone“-Adventwanderung

Denn zum 16. Mal waren wieder viele Bergfreunde aus ganz Kärnten und Osttirol am vierten Adventsonntag nach Tarvis (I) gekommen, um entlang des Büßerweges auf den Dreiländer-Wallfahrtsberg zu wandern. Darunter auch Kärntens bergsportbegeisterter Domprobst Engelbert Guggenberger, der unter der Soutane Tourenskischuhe trägt, während er den Advent-Gottesdienst in der Wallfahrtskirche feiert - so etwas gibt es wohl nur auf dem Lussari.