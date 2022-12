Planquadrat an Grenze sorgt für „bombige“ Bilanz

Kugelbomben sind beliebt

Und was wird am liebsten gekauft und geschmuggelt? Auch das weiß Kreilmeier: „Vor allem Böller oder Kugelbomben der Klassen F3 und F4. Für deren Handhabung muss man bei uns in Österreich eine Ausbildung machen. Damit gibt es immer wieder schwerste Unfälle – wie zum Beispiel 2019 in Eberschwang, wo damals ein 17-Jähriger durch eine Kugelbombe gestorben ist.“ Pädagogischer Nachsatz: „Wir wollen ja die Leute nicht gängeln, sondern vor sich selbst schützen.“