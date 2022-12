Schweden-Prinzessin Estelle tanzt im Opern-Kostüm

Der diesjährige Weihnachtsgruß der schwedischen Kronprinzessin Victoria und ihrer Familie wurde in der Königlichen Oper in Stockholm aufgenommen. Vor einer Aufführung des Balletts „Aschenputtel“ lernten Prinzessin Estelle und Prinz Oscar das Opernhaus kennen und probierten hinter der Bühne Kostüme an.