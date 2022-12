Langjähriger AK-Mitarbeiter Fugger verstorben

Wie die Arbeiterkammer Kärnten bestätigt, ist Günther Fugger mit 63 Jahren verstorben. Über Jahrzehnte brachte er sich und seine Ideen in der Institution ein. „Es ist unbeschreiblich, was Günther für die AK geleistet hat“, so Pressesprecher Ferdinand Hafner. Erst 2016 verabschiedete er sich in die verdiente Pension. Sein Ableben dürfte mit seiner Krankheit zusammenhängen.