Neuer Kreisverkehr bleibt vorerst ungeschmückt

Lenker fahren geradeaus

Mit der für Kreisverkehre üblichen Verzierung in Form von Skulpturen in der Mitte will man aber noch etwas zuwarten, bis sich alle Autofahrer an die neue Spurführung gewöhnt haben. „Uns ist gesagt worden, dass es besser ist zu warten, da es im ersten Jahr leider sein kann, dass Lenker weiterhin geradeaus fahren“, erklärt Breitenbrunns Bürgermeister Helmut Hareter.