Punk schlug Opfer Schädel ein - 18 Jahre Gefängnis

Männer wollten nach eigenem Bekunden „Faschos klatschen“

Die gewalttätige Attacke hatte sich in der Nacht auf den 11. Juli 2020 in Wien-Simmering abgespielt. Der Angeklagte - laut Staatsanwältin von Jugend an der Punk-Szene verbunden und von extrem linkem Gedankengut geprägt - war am Weg zum in seinen Kreisen geschätzten Ernst-Kirchweger-Haus im Bezirk Favoriten, das damals von Rechten belagert wurde. Die drei wollten nach eigenem Bekunden „Faschos klatschen“. Sie waren erheblich alkoholisiert und zogen weit nach Mitternacht grölend und singend durch die Straßen. Das Opfer, der gerade mit dem Taxi nach Hause gekommen und im Begriff war, in seine Wohnung zu gehen, sprach sie auf die Lautstärke an und bat die Gruppe, leiser zu sein.