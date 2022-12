Landhaus-Mitarbeiter müssen nicht länger bibbern

Keine heiße Luft, dafür aber etwas mehr Wärme sollte schon in den kommenden Tagen in der Bregenzer Römerstraße spürbar sein. Das wurde den Bediensteten am Donnerstag via Intranet mitgeteilt - eine frohe Botschaft vor Beginn der Weihnachtsfeier im Landhaus. „Nachdem die 19 Grad Raumtemperatur viele als zu gering wahrnehmen, wird es eine den Witterungsverhältnissen angepasste Anhebung geben. Schließlich ist ein gutes Arbeitsumfeld für die Mitarbeitenden unerlässlich“, hieß es schon im dritten Absatz.