Benefiz-Konzert zugunsten bedürftiger Familien

Rasch und unbürokratisch helfen

Der Erlös aus dem heurigen Konzert wird zur Gänze für die Unterstützung Bedürftiger aus der Region verwendet. Ein großer Teil davon geht an Familien und insbesondere an Kinder, die gerade jetzt sehr belastet sind. Lions-Club-Präsident Alois Schedl: „Lions arbeitet mit Kinder- und Jugendhilfen, sowie mit Hilfsorganisationen zusammen, die am besten wissen, welche Kinder gerade was am nötigsten brauchen. So kann man rasch und effizient helfen.“