Erhöhte Glatteisgefahr durch gefrierenden Regen

Während der Tag im Süden und Südosten sonnig mit lokalem Nebel in Becken und Tälern gestartet ist, hat die Bewölkung im Tagesverlauf wieder deutlich zugenommen. Besonders in den Abendstunden ist mit Schneeregen und gefrierendem Regen zu rechnen. Mit einsetzendem Niederschlag steigt die Schneefallgrenze allmählich auf 1000 bis 1300 Meter, in Oberkärnten schneit es am Abend und in der Nacht bis in die meisten Täler. In weiten Teilen Kärntens ist daher bis Freitagvormittag besonders im Straßenverkehr besondere Vorsicht geboten. Auf den kalten Straßen und Wegen bildet sich örtlich Glätte durch gefrierenden Regen.