Geld und Gold erbeutet: Falsche Polizisten in Haft

Täter festgenommen

Noch am selben Tag klickten für die mutmaßlichen Täter die Handschellen. „Durch gemeinsame, intensive Fahndungsmaßnahmen der KPI (Z) Oberbayern Süd, zusammen mit der GPI Murnau, KPI Weilheim, Kräften des Polizeipräsidiums München und in enger Absprache mit Beamten des LKA Tirol konnten ein 34- und ein 21-jähriger Pole in Huglfing bzw. Mittenwald festgenommen werden. Ein dritter 38-jähriger Pole wurde von Kräften des Polizeipräsidiums München im Bereich Burgau / Schwaben festgenommen“, teilte die Exekutive am Donnerstag mit.