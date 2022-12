Musk verkauft Tesla-Aktien im Wert von 3,58 Mrd. $

Beliebtheit von Tesla sinkt

Wie aus einer aktuellen Umfrage des britischen Forschungsunternehmens YouGov, die die Meinungen der Konsument zu Tausenden bekannten Marken erfragt, hervorgeht, kommt Tesla in der Öffentlichkeit nicht mehr so gut an. Und auch sein Chef Musk scheint zunehmend unbeliebter zu werden. Am Sonntag wurde er während eines Überraschungsauftritts in einer Comedy-Show von Dave Chappelle von Zigtausenden ausgebuht.