Gemeinderatsitzung wird ab 2023 live übertragen!

Mehr als 17 Millionen Euro werden für Investitionen für das Jahr 2023 zur Verfügung stehen. Das wurde in der von Bürgermeister Gerhard Köfer als „sehr entspannt“ bezeichneten Gemeinderatsitzung am Mittwoch bekannt gegeben. Die Summe soll hauptsächlich in die Bereiche Wasserversorgung und Kanalisation (acht Millionen Euro), den Ankauf eines Feuerwehrautos (1,5 Millionen Euro), in Straßensanierungen (1,5 Millionen Euro), die Sanierung des Goldeckstadions, aber auch in die Erneuerung des Schlosscafés fließen. Das Café ist der Stadt, - wie sich in der gestrigen Sitzung herausgestellt hat - ein besonderes Anliegen.