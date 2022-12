Unmut über Züge, die bei Verspätung nicht warten

Episode 1:

Er will freitags um 20.33 Uhr den letzten Zug von Eisenstadt nehmen, um nach Neufeld an der Leitha zu gelangen. Der hat 15 Minuten Verspätung. Beim Umsteigen in Wulkaprodersdorf steht er mutterseelenallein auf dem Bahnhof. Der Anschlusszug hat nicht gewartet. Nächste planmäßige Abfahrt: 04.42 Uhr. Was tun in diesen knapp acht Stunden? Warten bei null Grad? Ein Hotel suchen – in Wulkaprodersdorf? Ein Taxi bestellen? Er ruft seinen Nachbarn an und bittet, ihn abzuholen. Statt um 20.53 Uhr ist der Mann um 22 Uhr in Neufeld. Das Ticket hat 2,90 Euro gekostet.