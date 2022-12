Der Mann, der den komplexen Fußball simpel erklärt

Unumstritten ist Peter Stöger eine der besten österreichischen Trainer unserer Zeit. Der gebürtige Wiener hat sich in seiner Trainerlaufbahn immer Aufgaben mit einem bestimmten Reiz ausgesucht. In „Ohne Maulkorb“ spricht er mit Rudi Dolezal über die Faszination am Fußball, wie er den komplexen Sport versucht einfach in Worte zu fassen, seine Anfangszeit als Spieler bei der Vienna, die glorreiche Zeit in Köln und die auch auf Zufall basierende Tätigkeit bei Borussia Dortmund.