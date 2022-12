Verteidigung für „Herdprämie“ zugunsten Familien

Viele Familien möchten das so

„Wir sind als Familienpartei Oberösterreichs vor allem dafür, dass junge Familien die Wahlfreiheit haben, wie sie die Frühbetreuung ihrer Kinder organisieren wollen“, präzisiert Landesparteisekretär Gruber: „Wir sind deshalb grundsätzlich auch dagegen, dass man die Familien in sozialistischer Manier mit ‚sanftem Druck‘ dazu bringen will, ihre Kinder möglichst früh in Kinderbetreuungseinrichtungen zu geben. Viele Elternteile würden sehr gerne die ersten drei Lebensjahre daheim beim Kind bleiben, sofern das finanziell und von ihrer Lebenssituation her leistbar ist.“