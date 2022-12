Bis zu 60 Wochen Wartezeit für Hüft-Operationen

In andere Spitäler ausweichen

In der Beantwortung einer Landtagsanfrage der Neos räumt Gesundheitsreferentin Christine Haberlander (ÖVP) ein, dass sich etwa die Wartezeiten auf Hüft-OPs im Vergleich zur Vor-Corona-Zeit verschlechtert haben. In Bad Ischl wartet man jetzt neun statt sechs Wochen im Jahr 2019, in Vöcklabruck 16 statt zehn – und in Gmunden satte 60 statt 40 Wochen. „In Oberösterreich besteht freie Arztwahl“, führt Haberlander aus. Das heißt, wer nicht so lange warten möchte, könne auf andere Spitäler ausweichen.