Langfinger machte Nickerchen in fremder Wohnung

Vor Ort griffen die Beamten einen 41-jährigen Tschechen auf, der es sich in der Wohnung gemütlich gemacht hatte. Der Mann wollte offenbar die Nacht in den fremden vier Wänden verbringen. Vor Ort fanden die Beamten Snowboard-Zubehör, das zuvor aus dem Skikeller eines Hotels in Zell am See gestohlen worden war. Der Mann wurde auf freiem Fuß angezeigt.