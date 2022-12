„Ich werd´ die Kinder nimma angreifen“

Was sich im Jugendzimmer eines heute 17-Jährigen aus dem Großraum Gmunden über zumindest zwei Jahre abgespielt hat, wird noch weit in die Zukunft Folgen haben. „Alle Kinder sind in psychologischer Betreuung“, sagt die Opferanwältin der vier Buben im Alter von sechs bis elf Jahren – drei sind Cousins des Angeklagten, der sie „unzählige Male“ sexuell missbrauchte. Schwerer sexueller Missbrauch von Unmündigen, Vergewaltigung und pornografische Darstellung von Minderjährigen klagte die Staatsanwältin an.