Würden Sie für heimisches Gemüse mehr bezahlen?

Da Strom und Gas für energieintensive Bereiche in der Landwirtschaft teurer werden, droht eine Gemüseverknappung. Es gibt kaum einen Produktionszweig in der Landwirtschaft, der nicht von der Teuerung betroffen ist. Das betrifft insbesondere Gemüsepreise, das wir aus dem Ausland im Winter einführen - wie Gurken oder Tomaten, aber auch einheimische Sorten. Wären Sie bereit, für einheimisches Gemüse mehr zu bezahlen? Wir freuen uns auf Ihre Meinung in den Kommentaren!