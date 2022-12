Frau auf offener Straße beschimpft und geschlagen

Gegen 3.15 Uhr soll der Unbekannte in der Amraser Straße auf die 31-Jährige losgegangen sein. Er habe sie beschimpft und dann ins Gesicht geschlagen, schildert die Exekutive. Die Österreicherin erlitt so leichte Verletzungen im Gesicht und am rechten Handgelenk. Sie begab sich daraufhin sofort zur Polizei und zeigte den Vorfall an.