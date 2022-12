Bärenstarker WM-Flitzer ist kein Unbekannter

Hatte der durchtrainierte Flitzer mit Vollbart anfangs noch ein Argentinien-Trikot an, so trug er am Ende fast keine Kleidung mehr, mehrere Stoffstücke wurden vom Spielfeld entfernt. Im TV-Bild wurde die Szene nur kurz gezeigt, weshalb dort keine Einzelheiten zu erkennen waren. Doch die Fotos sorgten für Klarheit: Auf der Brust war „Vitaly The Goat“ zu lesen. Da klingelt es doch bei einigen Fußball-Fans!