Dieser Familie bringen „Krone“-Leser Wärme!

Als Christian Ogris vom Renault-Fachgeschäft in Ferlach Ende November von deren Schicksal in der „Krone“ erfuhr, meldete sich der Rosentaler spontan: „Ich werde dieser Familie gerne helfen und einen Ofen spenden.“ Am Mittwoch war es endlich so weit. Thomas und Faro haben dabei geholfen, den kleinen, gusseisernen Wärmespender in den ersten Stock zu tragen. Die Montage hat der Ferlacher Eisenwarenhändler Johannes Napotnig übernommen, natürlich gratis.