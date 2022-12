O Tannenbaum, wie heimatlich sind deine Blätter

„Es hat super angefangen!“, sagt Christoph Pfeil, der in Schalchen am heimischen Betrieb Christbäume verkauft. „Seit Donnerstag kommen laufend viele Kunden, und die nehmen am liebsten ihren Baum gleich mit.“ Ähnlich groß ist die Nachfrage bei seinen Ständen, die im Bezirk Braunau verteilt sind.