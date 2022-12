Die Kosten für die Rettungshelis explodieren

Nicht jeder Einsatz gleich bewertet

Die Abgangsdeckung bringt laut Vertrag mit den Rettungshelis - für OÖ sind „Christophorus 10“ in Hörsching und „Europa 3“ in Suben umfasst - das Minus aus dem Betrieb auf null. Die Flugretter bekommen bei Infarkten und Co. Pauschalen von der Krankenkasse, die aber knapp unter 1000 Euro liegen und nicht kostendeckend sind. Am lukrativsten sind Einsätze bei Sportunfällen, etwa beim Skifahren. Hier zahlt der Patient bzw. dessen Versicherung.