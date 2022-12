Zeitweise verdächtiger Flüchtling beging Suizid

Der Angriff auf die Teenager (13 und 14 Jahre alt) hatte sich am Montag gegen 7.30 Uhr auf ihrem Schulweg in Illerkirchberg bei Ulm zugetragen. Die Mädchen wurden mit Stichverletzungen ins Krankenhaus gebracht, wo die 14-Jährige schließlich starb. Die Polizei nahm daraufhin mehrere Verdächtige fest, die in einer Flüchtlingsunterkunft untergebracht waren. Während sich ein 27-jähriger Eriträer weiterhin wegen dringendem Tatverdacht in einem Justizvollzugskrankenhaus befindet, wurde ein 25-jähriger Landsmann noch am Montagabend wieder freigelassen, da sich der Verdacht gegen ihn nicht erhärtet hatte.