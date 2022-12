Seltenes Harry-Potter-Buch soll versteigert werden

„Könnte gut das Geld gebrauchen“

Rund zehn Jahre lang hielt Esslemont das Buch auf ihrem Dachboden in der Grafschaft Cumbria in Ehren. „Nun hat es Staub angesammelt, und ich könnte auch gut das Geld gebrauchen. Ich bin sehr gespannt auf die Auktion“, sagte sie dem Bericht zufolge. Die Versteigerung soll am 16. Dezember stattfinden.