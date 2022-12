Hat der Krampus in Salzburg ein Gewaltproblem?

Der Veranstalter des Laufs hatte noch im Vorfeld an die Vernunft der Besucher appelliert: „Auf keinen Fall darf an der Ausrüstung oder gar den Hörnern der Krampusse gezogen werden. In einem solchen Fall besteht Lebensgefahr für die Läufer durch Verletzungen an der Wirbelsäule oder im Genick“, heißt es in einem Info-Schreiben. Den Angreifer beeindruckte dies sichtlich wenig. Laut Polizei war er zum Tatzeitpunkt „offensichtlich durch Alkohol beeinträchtigt“. Einen Alkotest verweigerte der Mann. Zu dem Vorfall machte er bislang keinerlei Angaben. Die Einvernahme des Opfers steht noch aus.