Grippe, Corona, RSV: Lage in Österreichs Kliniken

Stationen „sehr, sehr ausgelastet“

Ein Einzelfall? Mitnichten, wie ein APA-Rundruf in Österreich zeigt. „Auf Anschlag“ fahre man in sämtlichen Krankenhäusern der oberösterreichischen Gesundheitsholding - und zwar ganz generell. Zudem seien durch das Zusammentreffen von Corona-, Influenza- und RS-Viren die Kinderstationen in allen Krankenhäusern in Oberösterreich „sehr, sehr ausgelastet“, so der Tenor. Stoßzeiten seien abends bis in die Nacht hinein sowie an Wochenenden, so eine Sprecherin auf Anfrage.