Wie (un)sicher sind Spitäler für die Patienten?

„Die Situation wird herausfordernder“

Was sagt man in Haberlanders Gesundheitsressort dazu? „Auch in Oberösterreich wird - so wie im gesamten nationalen und internationalen Gesundheitssetting - die Situation herausfordernder, jedoch ist die Versorgung in OÖ nach wie vor eine sehr gute. In allen oö. Spitälern werden nach Bekanntwerden einer Gefahrenmeldung sofort Gegenmaßnahmen eingeleitet bzw. sogar Präventivmaßnahmen gesetzt.“ In der regionalen Verteilung fällt auf: Das Kepler-Klinikum KUK hatte nur 3 Meldungen im Jahr 2022; keine Gefahrenmeldungen in Schärding, Gmunden, Bad Ischl, Grieskirchen, Ried.