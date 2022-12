Die beste Zeit beim Alpinen Ski-Weltcup erleben!

1000 Renntickets für die Österreich-Highlights gewinnen!

Auch wenn der Ski Weltcup Tross erst kurz vor Ende das Jahres wieder Station in Österreich macht, verlosen wir schon vor Weihnachten die ersten 1000 Tickets für die Damen-Rennen am Semmering (27., 28. und 29.01.2023), das Damen Nachtslalom in Flachau (10.01.2023), die Kandahar-Rennen der Damen in St. Anton am Arlberg (14. und 15.01.2023) und das legendäre Nightrace der Herren in Schladming (24.01.2023).